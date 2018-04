Juiz que prendeu Pinochet perde recurso

A Justiça espanhola rejeitou ontem arquivar o processo contra o juiz Baltasar Garzón. O magistrado é acusado de abusar de seu poder e violar a lei de anistia da Espanha ao investigar os crimes cometidos pela ditadura franquista (1939-1976).

O caso foi aberto a pedido da entidade de ultradireita Manos Límpias. O grupo acusa Garzón de ter atentado contra uma lei de 1977, que proíbe ações relacionadas a crimes do franquismo. A defesa de Garzón e o procurador do caso tentaram frear o processo, mas os juízes do Supremo Tribunal rejeitaram os argumentos e decidiram mantê-lo.

O juiz que instrui o caso, Luciano Varela, é acusado de ter orientado a Manos Límpias e a Falange - outro grupo ultraconservador espanhol - a redigir o ato de acusação para que ele mesmo pudesse aceitá-lo. Para a defesa, isso seria suficiente para anular o processo. Além disso, os advogados de Garzón alegaram que a Manos Límpias não tem legitimidade para apresentar a acusação. Os juízes rejeitaram os argumentos.

Ontem, Garzón disse que investigava a morte de 114 mil pessoas e adotou a mesma posição em relação ao franquismo que tomara quando pediu a prisão do ex-ditador chileno Augusto Pinochet, em 1998, numa referência velada ao apoio da sociedade espanhola à sua atuação nos processos contra ditaduras latino-americanas.

"Não foi uma questão de ideologia", garantiu o juiz, que já foi deputado do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE). "Aqui havia centenas de milhares de vítimas que não tiveram seus direitos atendidos."

Garzón, de 56 anos, poderá ficar inabilitado para o exercício da profissão por 20 anos, caso seja condenado, o que, na prática, o aposentaria. Para seu advogado, Gonzalo Martínez-Fresneda, o juiz se tornará o último refugiado político do franquismo. "Garzón já decidiu que se exilará. Não há como exercer sua profissão na Espanha", disse.

O juiz é ainda acusado em outros dois processos por corrupção e por ter feito escutas ilegais num caso envolvendo o Partido Popular (PP), hoje no poder. Enquanto a decisão não sai, a polêmica divide a sociedade espanhola. No fim de semana, milhares de espanhóis saíram às ruas em apoio a Garzón. Ontem, ocorreram novas manifestações.