Juiz recomenda rejeição a terceiro mandato de Uribe O juiz da Corte Constitucional da Colômbia Humberto Sierra Porto recomendou em parecer que o referendo para discutir a possibilidade do presidente do país, Álvaro Uribe, de disputar a eleição não se realize. A informação foi divulgada ontem pela rádio Caracol. Também ontem, Uribe disse que pretende respeitar qualquer decisão do tribunal sobre se ele poderá ou não concorrer a um terceiro mandato.