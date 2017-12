Juiz rejeita recurso a favor de acusado de tortura no Iraque Um juiz militar negou nesta segunda-feira o pedido da defesa de um dos soldados acusados de torturar presos iraquianos para que o julgamento do réu fosse realizado fora do Iraque. Além disso, o juiz decidiu que a prisão de Abu Ghraib seja considerada cena de crime e, por isso, não poderá ser demolida conforme desejo manifestado pelo presidente dos EUA George W. Bush. O juiz, coronel James Pohl, emitiu as ordens durante as audiências preliminares do julgamento de três dos sete soldados acusados de maltratar presos iraquianos. Na primeira de três audiências, Pohl negou o pedido apresentado pelo advogado do sargento Javal S. Davis para que o julgamento fosse realizado fora do Iraque e que fosse convocada nova audiência que considerasse novas evidências e testemunhos. O advogado de Davis, Paul Bergrin, obteve, entretanto, permissão para solicitar os depoimentos do principal dirigente das forças dos EUA no Iraque, o general Ricardo Sánchez, e do chefe do Comando Central norte-americano, general Donald H. Rumsfeld. O juiz também deixou aberta a possibilidade de a defesa convidar outras pessoas a depor se achar relevante.