Juíza argentina aceita recurso e caso muda de instância A juíza argentina María José Sarmiento aceitou o recurso apresentado pelo governo de Cristina Kirchner contra as medidas cautelares que suspenderam dois decretos presidenciais: o que prevê o uso de reservas para pagar dívida pública por meio do chamado Fundo do Bicentenário e o que exonera o presidente do Banco Central (BC), Martín Redrado. Juíza federal da vara administrativa, Sarmiento encaminhou a apelação a uma instância superior, a Câmara de Contencioso Administrativo, para que decida sobre ambos os casos.