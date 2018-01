Juíza convoca cardeal a depor em caso de abuso sexual A juíza Constance Sweeney determinou que o cardeal-arcebispo de Boston, d. Bernard Law, deponha sob juramento nesta quarta-feira, no processo em que o ex-pároco John Geoghan é acusado de molestar sexualmente 86 adolescentes. Ela negou um pedido da Arquidiocese para que o cardeal tivesse um prazo de uma semana entre a convocação e o depoimento. "Sua decisão de estar ou não disponível para depor não depende inteiramente dele. Se o papa lhe disser que vá a Roma, ele vai", disse a juíza, ao justificar o prazo de apenas dois dias entre a notificação e o depoimento. Sweeney negou, porém, um pedido do advogado das vítimas para que o cardeal Law fizesse um depósito em juízo de US$ 10 milhões, para o caso de viajar para fora do Estado de Massachusetts.