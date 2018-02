Juíza nega tribunais regulares para talebans ocidentais Uma juíza federal dos EUA rejeitou nesta quarta-feira o pedido de três cidadãos ocidentais - dois britânicos e um australiano - capturados no Afeganistão e detidos em Guantánamo para que fossem julgados por tribunais regulares americanos. Com a decisão, os britânicos Shafiq Rasul e Asif Iqbal e o australiano David Hicks - que lutavam ao lado dos combatentes do Taleban e da Al-Qaeda contra tropas americanas no território afegão - devem ser julgados pelos tribunais militares especiais criados pela administração de George W. Bush para processar acusados de crimes de terror.