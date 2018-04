Juíza ordena que presidente paraguaio faça teste de DNA Uma juíza paraguaia ordenou hoje que o presidente do país, Fernando Lugo, se apresente quinta-feira a um laboratório para ser submetido a um exame de DNA, com o objetivo de determinar se um menino de 6 anos é seu filho. A denúncia de paternidade do ex-bispo católico foi apresentada por Benigna Leguizamón, ex-empregada doméstica do bispado do departamento de San Pedro, no norte do Paraguai, onde até 2004 o presidente desempenhava suas funções eclesiásticas.