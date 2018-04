Juízes britânicos acusam EUA de pressão para ocultar tortura Dois juízes britânicos acusaram ontem o governo dos EUA de ameaçar pôr fim à cooperação de inteligência com a Grã-Bretanha, caso a Justiça de Londres divulgue evidências sobre a suposta tortura de um preso em Guantánamo. Os magistrados citaram advogados da chancelaria britânica que teriam recebido uma mensagem dos EUA, segundo a qual "o fim da cooperação exporia os cidadãos britânicos a um considerável aumento de riscos, num tempo em que sérias ameaças terroristas persistem". O preso em questão é Binyan Mohamed, cidadão britânico nascido na Etiópia, mantido em Guantánamo há quatro anos - após ser preso no Paquistão sob a suspeita de colaborar com a Al-Qaeda. Antes de ser transferido para a base na Ilha de Cuba, Mohamed, de 31 anos, teria sido torturado numa prisão secreta do Marrocos e forçado a confessar envolvimento num plano de ataque ao Ocidente com bomba radioativa. O chanceler britânico, David Miliband, no entanto, negou que tivesse recebido ameaças de Washington.