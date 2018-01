Juízes de vários países estudam cooperação antiterrorista Aproximadamente 50 juízes de quatro continentes conversarão nesta quinta-feira, 8, sobre as bases da "rede de Paris" de cooperação judicial internacional na luta contra o terrorismo, com o objetivo de aumentar sua eficácia. O objetivo é obter maior "eficácia" na luta contra o terrorismo, uma ameaça que se espalha pelo mundo e que é um grande desafio para as democracias, afirmou o ministro da Justiça francês, Pascal Clément, organizador da reunião que nesta quinta-feira transformou Paris na capital da Justiça antiterrorista. A rede deve ser um "instrumento suplementar", uma "estrutura rápida e permanente de troca", um "círculo de reflexão" sobre os problemas enfrentados pelos juízes e promotores especializados na luta antiterrorista, disse Clément. A idéia é criar "um grupo informal de profissionais com boa vontade que busquem juntos os melhores meios de colaborar e, assim, lutar melhor contra o terrorismo". "Seremos mais fortes na luta contra o terrorismo juntos e adquirindo mais conhecimento da organização desta luta em cada um dos países", afirmou o ministro, na abertura do encontro em Paris. Esta maior eficácia inclui "encontros regulares" entre profissionais que enfrentam problemas semelhantes e que compartilham os mesmos valores, acrescentou o ministro. Debate O primeiro ponto debatido foi o crime de associação de pessoas com fins terroristas, que a França enfrenta há cerca de 20 anos, e suas possíveis correspondências nos sistemas jurídicos de outros países. Esta figura jurídica permite o indiciamento, o julgamento e a condenação de indivíduos que formem células terroristas antes da realização de um crime, reforçando a prevenção. Foram discutidos ainda os problemas que podem ser gerados pela troca de informação judicial sobre as redes terroristas, principalmente quanto à proteção das fontes e ao respeito ao direito de defesa. No entanto, como frisou o ministro francês, não se pode perder de vista que "não há luta eficaz contra o terrorismo sem informação". Em encontros futuros, cuja organização Clément espera que fique a cargo dos próprios magistrados, será discutido o problema do recrutamento de novos membros para grupos terroristas nas prisões e o financiamento do terrorismo, sempre sob a óptica judicial, além das dificuldades enfrentadas pelos juízes e promotores especializados. Na Europa, foram formadas várias equipes comuns de investigação judicial sobre o terrorismo e o narcotráfico. Participam da reunião juízes e promotores de Alemanha, Bélgica, Estados Unidos, França, Holanda, Indonésia, Marrocos, Reino Unido e Espanha. Expansão Clément espera que a "rede de Paris" seja estendida a outros países que, assim como os nove que a integram, possuam um sistema centralizado de luta contra o terrorismo ou desejem copiar a estrutura. Além da centralização jurídica e policial na luta antiterrorista, os participantes também estão preocupados com o terrorismo islâmico, principalmente agora, quando os serviços de informação temem uma nova onda de atentados da Al-Qaeda. Desse modo, continuou o ministro, espera-se que sejam superadas as diferenças entre os diversos sistemas judiciários e seja reforçada a "coesão" contra o terrorismo, com conhecimento pleno de que apenas a "centralização" permite "uma luta judicial eficaz" no combate a este problema. Em torno da mesa de debates, e, depois, na de restaurante, o principal objetivo da reunião desta quinta no Ministério da Justiça francês é quebrar o gelo entre os magistrados, para que se conheçam melhor e estabeleçam relações de confiança.