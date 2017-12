Juízes italianos farão greve contra reforma judiciária Os juízes italianos decidiram hoje realizar uma greve geral no dia 20 em protesto contra a reforma do sistema judicial italiano, pretendida pelo primeiro-ministro Silvio Berlusconi. Segundo os juízes, a Justiça italiana perderá sua autonomia com as mudanças. Um dos artigos mais criticados do projeto de lei prevê a indicação de mais da metade dos 8 mil juízes italianos pelo Ministério da Justiça, controlado pelo governo.