Julgamento de assassinos de Pearl será em 5 de abril O julgamento dos quatro responsáveis pelo seqüestro e homicídio do jornalista americano Daniel Pearl começará em 5 de abril na prisão da cidade de Karachi, no sul do Paquistão, disseram fontes judiciais paquistanesas. Hoje, dois dos acusados, o militante islâmico de origem britânica Ahmed Omar Saed Sheikh e seu cúmplice Sheikh Adil foram levados perante o tribunal para uma audiência a portas fechadas durante a qual se decidiu realizar o julgamento em Karachi, por razões de segurança.