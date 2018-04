Julgamento de 'crime de honra' começa hoje em Phoenix

A mãe do namorado sobreviveu, mas Noor ficou em coma por duas semanas antes de morrer. Almaleki, de 50 anos, afirmou ser inocente dos crimes de assassinato em primeiro grau, tentativa de assassinato em primeiro grau, agressão e fuga da cena do crime após acidente grave. O júri vai ouvir a abertura dos trabalhos hoje. O caso estarreceu os promotores, que consideram a morte de Noor um "assassinato de honra", já que Almaleki considerava que sua filha desonrou a família e se tornou muito ocidentalizada.

Faleh Almaleki mudou-se com sua família para a região de Phoenix em meados da década de 1990. Ele queria que Noor seguisse as tradições iraquianas, mas ela queria ser uma típica garota americana, segundo registros do tribunal e amigos próximos. Aos 17 anos, ela se recusou a aceitar um casamento arranjado no Iraque, irritando o pai. Aos 19 anos, ela foi morar sozinha e começou a trabalhar num restaurante de fast-food, mas deixou o trabalho porque seus pais sempre iam ao local pedindo para que ela voltasse para casa. Em seguida, ela se mudou para a casa do namorado e de seus pais, Reikan e Amal Khalaf.

Documentos do tribunal informam que Faleh Almaleki costumava importunar a filha e disse uma vez a Reikan Khalaf que se sua filha não saísse da casa deles "algo ruim iria acontecer". Depois de Faleh Almaleki atropelar as duas mulheres em outubro de 2009, ele fugiu do país, mas foi capturado em Londres e levado de volta a Phoenix. As informações são da Associated Press.