Julgamento de desastre no Golfo do México levará anos O executivo-chefe da BP, Bob Dudley, disse que o julgamento pelo vazamento de petróleo no Golfo do México em 2010 pode levar anos. Em entrevista ao jornal britânico Sunday Telegraph, Dudley afirmou que a companhia está se preparando para um processo de vários anos, mas espera chegar a acordos com algumas das partes envolvidas, no caso que começa nesta segunda-feira, em Nova Orleans.