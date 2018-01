Julgamento de ditadura da Etiópia já dura 9 anos Passados nove anos do início do julgamento do ex-ditador Mengistu Haile Mariame de seu regime, os advogados de defesa finalmente começaram a apresentar seu caso contra as 209 acusações de crimes contra a humanidade. O julgamento por genocídio de Mengistu e 69 de seus principais assessores é um exemplo dos desafios envolvidos na utilização de um sistema de Justiça nacional para processar ex-ditadores em um país dilacerado por guerras. Enquanto o Iraque e os EUA debatem como e onde julgar Saddam Hussein, o processo que já foi chamado de ?Nuremberg Africano? mostra as dificuldades que cortes nacionais enfrentam ao lidar com esse tipo de caso. Embora não se saiba o número exato de pessoas mortas pelo regime marxista de Mengistu durante os expurgos de intelectuais e estudantes ocorridos nos anos 70, especialistas estimam o número de vítimas em 150.000. A Human Rights Watch se refere ao chamado Terror Vermelho como ?um dos mais sistemáticos usos do homicídio em massa já vistos na África?. Rebeldes liderados pelo atual primeiro-ministro, Meles Zenawi, tomaram o poder em 1991 e Mengistu, que estava no poder desde 1974, fugiu para o Zimbábue. O novo governo imediatamente passou a planejar o julgamento dos envolvidos no Terror Vermelho. Promotores decidiram julgar Mengistu e 32 outros líderes do regime à revelia; o governo capturou outros 37 suspeitos, que vêm comparecendo às cortes desde o início do processo, em dezembro de 1994. Mengistu nunca respondeu às acusações e não é representado por advogados no tribunal.