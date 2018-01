Julgamento de ex-executivo da BP é adiado

O julgamento de David Rainey, na época vice-presidente de exploração da BP no Golfo do México, estava marcado para 10 de março, sob a acusação de obstrução ao Congresso e de mentir a agentes da lei sobre informações internas da BP, as quais mostravam que o vazamento no Golfo do México era muito maior do que as estimativas tornadas públicas.

No entanto, o juiz Judge Kurt Englehardt derrubou a acusação de obstrução ao Congresso, e a procuradoria recorreu da decisão. Ontem, o juiz disse que os procuradores e os advogados de Rainey chegarem a um acordo para estabelecerem uma nova data para o julgamento somente após a apelação ser concluída. Fonte: Associated Press.