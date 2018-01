Julgamento de ex-líderes iraquianos começa na próxima semana O julgamento dos antigos líderes do partido Baath, no Iraque, por crimes de guerra, irá começar na próxima semana, disse o primeiro-ministro interino Ayad Allawi nesta terça-feira. Ele não informou se Saddam Hussein estará entre os julgados. Muitos membros do antigo regime no Iraque estão presos há mais de um ano e até agora poucos deles puderam falar com advogados. Autoridades têm dado informações conflitantes sobre quando os julgamentos poderão começar. Também dizem que Saddam pode não ser o primeiro a ir ao tribunal.