Julgamento de Menem começa hoje Começa hoje o julgamento do ex-presidente e senador argentino Carlos Menem, acusado de envolvimento no contrabando de armas para o Equador e a Croácia nos anos 90, em um dos maiores escândalos de corrupção de seu governo. No total, 424 testemunhas foram convocadas para depor. Será a primeira vez que um ex-presidente eleito passará por um julgamento público na Argentina.