Julgamento de Mubarak é suspenso por um dia O juiz responsável pelo julgamento do ex-presidente do Egito, Hosni Mubarak, adiou a audiência desta segunda-feira, quando seriam ouvidos os argumentos da promotoria. O ex-ditador foi levado numa maca para o tribunal, onde é julgado pelas mortes de manifestantes durante o levante que o derrubou, em fevereiro. As próximas audiências foram marcadas para terça, quarta e quinta-feira.