Julgamento de partido do governo começa na Turquia

A Corte Constitucional turca começou ontem a julgar possível banimento do partido governista Justiça e Desenvolvimento (AKP), de raízes islâmicas, acusado de violar os princípios seculares do país. A proibição do AKP poderá afundar a Turquia em uma crise política e forçar a convocação de eleições antecipadas. É a primeira vez que se abre um processo contra um partido governista na Turquia. A Corte Constitucional chegou a proibir outros dois partidos islâmicos, o da Prosperidade, em 1998, e o da Virtude, em 2001, em razão das mesmas acusações que pesam sobre o AKP. Desde 2002, o partido detém o poder no Parlamento e, desde o ano passado, também ocupa a presidência. São membros do partido os dois políticos mais populares do país: o primeiro-ministro, Recep Tayyip Erdogan, e o presidente, Abdullah Gul. Ao autorizarem o uso de véu nas universidades turcas, em fevereiro, o governo do AKP contrariou setores laicos da sociedade turca, principalmente os magistrados e os militares. A decisão foi anulada em junho. A questão é sensível porque a Turquia é majoritariamente muçulmana, mas organizada sob o secularismo do general Mustafá Kemal Ataturk, considerado fundador da nação. Por isso, a crise turca é resultado de uma luta pelo poder entre secularistas e islâmicos. A Procuradoria-Geral turca pediu o banimento do AKP e a inelegbilidade de vários políticos ligados ao partido pelos próximos cinco anos - entre eles Erdogan e Gul -, o que poderia levar à realização de eleições antecipadas. TENSÃO "Nosso problema no momento não é o fim do AKP, mas manter a unidade da Turquia e evitar que o país tome uma direção diferente", disse o premiê Erdogan. A decisão da Corte Constitucional deve sair em uma ou duas semanas. A reunião dos magistrados turcos coincide com um momento de grande tensão no país, principalmente após o duplo atentado que atingiu Istambul no domingo, quando duas explosões mataram 17 pessoas - incluindo 5 crianças - e feriram outras 150. Ninguém assumiu a autoria dos atentados, mas o governo culpou imediatamente os rebeldes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que lutam pela autonomia curda no norte do Iraque. CRONOLOGIA Novembro de 2002: AKP vence eleições legislativas Maio de 2007: Eleições são marcadas para julho, pondo fim à crise entre AKP e secularistas Agosto de 2007: AKP vence eleições presidenciais e Abdullah Gul torna-se presidente Fevereiro de 2008: Parlamento aprova emenda constitucional que abre caminho para o uso de véus em universidades