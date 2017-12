Julgamento de Saddam e ex-assessores entra na 3ª sessão O Tribunal Penal Supremo do Iraque iniciou nesta quarta-feira em Bagdá a terceira sessão do julgamento do ex-presidente Saddam Hussein e seis altos funcionários de seu regime por genocídio contra o povo curdo durante a campanha Al Anfal. Os sete acusados, inclusive Saddam e seu primo, Ali Hassan al-Majid, conhecido como "Ali, o químico", assistem à audiência. Os ex-líderes iraquianos são acusados de genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. A campanha foi realizada pelo Exército de Saddam entre 1987 e 1988 contra o Curdistão, no norte do país, e causou a morte de dezenas de milhares de pessoas. Pouco depois da abertura da sessão desta quarta-feira, o presidente da Corte, o xiita Abdallah al-Ameri, ouviu o testemunho de uma mulher curda sobre a operação. Na segunda sessão, na terça-feira, o sultão Hajem Ahmed, antigo ministro da Defesa e comandante do regimento que combateu no Curdistão durante a campanha, negou ter atacado o povo curdo. Saber al-Douri, ex-chefe dos serviços de Inteligência militar, considerou "não culpados" todos os acusados, inclusive Saddam.