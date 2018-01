Julgamento de Saddam Hussein é retomado em Bagdá O julgamento do ex-presidente iraquiano Saddam Hussein e de sete de seus mais próximos colaboradores foi retomado neste domingo, 12, em Bagdá, em meio a uma nova escalada de violência na capital, aparentemente relacionada ao processo. O ex-ditador e seus colaboradores, entre os quais estão seu meio-irmão, Barzan al-Hassan, e o ex-vice-presidente Taha Yassin Ramadan, podem ser condenados à morte se forem declarados culpados pelo assassinato de 148 iraquianos xiitas na localidade de Duyail, em 1982. Na audiência de hoje, a 15ª, os acusados já começaram a responder às acusações que respondem. Na sessão realizada no fim do mês passado, Saddam Hussein admitiu ter ordenado a execução de 148 pessoas, condenadas pelo tribunal revolucionário por terem participado de um falido atentado contra o ex-ditador enquanto ele visitava uma localidade 60 quilômetros ao norte de Bagdá.