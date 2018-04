Julian Assange participa de 'Os Simpsons'

Julian Assange, fundador do WikiLeaks, será um personagem convidado de um episódio da série animada de comédia Os Simpsons. Ele será um vizinho da família, que se muda da cidade de Springfield.

A breve participação de Assange como personagem convidado vai ao ar nos EUA no dia 19, que marca o episódio número 500 de Os Simpsons. No desenho, Homer, Marge, Bart, Lisa, Maggie e os animais de estimação dos Simpsons mudam-se para uma área inóspita e isolada, onde eles são vizinhos de Assange, que empresta a voz ao personagem de desenho animado que o representa.

Al Jean, produtor executivo da série, disse à revista Entertainment Weekly que sua equipe sabe que Assange é um nome cercado de controvérsias, mas, ao elaborar o programa, eles tentaram não mencionar sua "situação jurídica". Em vez disso, os roteiristas asseguraram que a aparição dele fosse cômica. Assange gravou suas falas na Grã-Bretanha, onde está em prisão domiciliar.

Hoje, o australiano comparece perante a Suprema Corte britânica numa audiência de apelação contra o pedido de extradição enviado pela Suécia, onde ele é acusado de "comportamento sexual impróprio" por duas ex-voluntárias do WikiLeaks.

A extradição foi aprovada por um tribunal britânico em fevereiro. A apelação foi rejeitada em novembro, mas a Suprema Corte permitiu que Assange apelasse. Se o pedido for novamente rejeitado, o australiano ainda pode entrar com um último recurso no Tribunal Europeu de Direitos Humanos. / REUTERS