Junta afasta aliados de Mubarak do futebol

Utilizado politicamente com frequência pelo ex-ditador Hosni Mubarak, o futebol egípcio voltou a ser alvo de uma disputa política. Ontem, após a tragédia que deixou 74 mortos no Estádio de Port Said, na partida entre Al-Masry e Al-Ahly, a Federação Egípcia de Futebol (FEF) foi dissolvida e a Fifa exigiu investigação.

Em três décadas no poder, Mubarak não poupou energia nem dinheiro para transformar o futebol num instrumento para controlar a população e reduzir a tensão social. Além disso, o ex-ditador colocara colaboradores próximos para comandar o esporte.

Ainda hoje, metade dos clubes da primeira divisão é do Estado e de ex-aliados do ex-ditador. Outras dezenas de clubes de divisões inferiores pertencem a ministérios, à polícia e a outras entidades estatais. Além disso, ao menos 22 estádios do país foram construídos com auxílio das Forças Armadas.

Em comunicado divulgado ontem, a Fifa condenou o massacre e exigiu investigações. "Esse é um dia triste para o futebol", disse o presidente da entidade, Joseph Blatter. Ele pediu ainda que o esporte não sofra "abusos" daqueles que querem tragédias. A Fifa defende a reestruturação completa da modalidade no Egito, na esperança de tirar os clubes das mãos do Estado.

Horas depois de Blatter ter enviado uma carta e telefonado ao presidente da FEF, Samir Zaher, a junta militar que governa o país anunciou a dissolução da entidade. Ligado ao regime de Mubarak, Zaher é acusado de corrupção durante a ditadura.

Um dos problemas que impedem a despolitização do futebol no Egito é a falta de uma fronteira clara entre cartolas e partidários do regime. O ex-ministro do Petróleo Sameh Fahmy é dono do Enppi, uma das equipes que disputam o Campeonato Egípcio. Em 2002, o time chegou à primeira divisão e passou a contratar as principais estrelas do país. Hoje, o dirigente é acusado de ter desviado dinheiro público para o clube. Ele garante ter agido sob ordens de Mubarak.

Perseguição. A Fifa teme ainda uma "caça às bruxas" no futebol egípcio. Durante os protestos que levaram à queda de Mubarak, muitos dos cartolas, jogadores e técnicos optaram por não se manifestar publicamente contra o regime. Agora, são acusados de colaboracionismo e as principais torcidas exigem que sejam expulsos dos clubes.

No Zamalek, o maior rival do Al-Ahly, três conselheiros já caíram por ter declarado apoio a Mubarak durante a revolução, há um ano. O técnico da seleção nacional, Hassan Shehata, teve seu cargo ameaçado pela posição pró-Mubarak.

Em 2011, num amistoso entre dois clubes do Cairo, as torcidas organizadas criticaram a apatia dos jogadores diante dos protestos. "Nós seguimos vocês em todos os lugares. Mas, nos momentos difíceis, vocês não estavam conosco", dizia um cartaz nas arquibancadas. Nos protestos da Praça Tahrir, em fevereiro e em novembro, a torcida organizada do Al-Ahly participou ativamente das manifestações. Ontem, três jogadores do Al-Ahly e da seleção egípcia anunciaram que deixarão os gramados em protesto pela tragédia de Port Said. O técnico da equipe pediu demissão. / COM AP, EFE E AFP