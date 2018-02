Junta birmanesa elogia ajuda da ONU A imprensa de Mianmar, controlada pelo regime militar, elogiou na terça-feira a ONU pela ajuda dispensada aos 2,4 milhões de afetados pelo ciclone Nargis, o que sugere uma tímida abertura do país ao mundo. O jornal New Light of Myanmar, editado em inglês, disse que as agências da Organização das Nações Unidas (ONU) "agiram prontamente" para enviar mantimentos após o ciclone de 2 de maio, que deixou 134 mil mortos e desaparecidos. A publicação, principal porta-voz dos generais, também atenuou a versão do governo de que a fase de auxílio imediato às vítimas teria sido concluída. De acordo com a publicação, "as tarefas de resgate e reabilitação foram realizadas até certo ponto". Também na terça-feira, a junta militar prendeu 20 pessoas que tentavam fazer uma passeata até a casa onde a líder oposicionista e Nobel da Paz Aung San Suu Kyi cumpre prisão domiciliar, segundo testemunhas e fontes da oposição. Expira na terça-feira mais um ano de prisão domiciliar de Aung, que no entanto deve ser renovada. Três semanas depois do Nargis, que tinha ventos de até 120 quilômetros por hora e provocou também um maremoto no delta do rio Irrawaddy, a ONU diz que menos de um terço dos afetados recebeu ajuda. Milhares de pedintes se aglomeram nas estradas, e crianças imploram esmolas dos carros que passam. Testemunhas dizem que muitas aldeias continuam sem auxílio nenhum, e que os canais dessa zona rizicultora continuam cheios de corpos de pessoas e animais, inchados ou já decompostos. O cheiro de morte e as nuvens de moscas tomam conta de tudo. A junta militar, habitualmente arredia à presença de estrangeiros no país, demorou para autorizar uma operação internacional de ajuda em grande escala. No domingo, houve uma conferência para doadores estrangeiros em Yangon, e diplomatas presentes apontaram tímidos sinais de que os generais estão gradualmente deixando de lado seu orgulho e sua paranóia. "Posso notar que há uma sensação de urgência", disse em Bangcoc Surin Pitsuwan, secretário-geral da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean). "Uma sensação de apreço por que o mundo, afinal, não é tão hostil em algumas questões, particularmente questões humanitárias," disse Surin. (Reportagem adicional de Nopporn Wong-Anan em Bangcoc)