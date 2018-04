Junta de Mianmar e opositora vão dialogar

A líder opositora Aung Suu Kyi disse ontem que está pronta para trabalhar com a junta militar de Mianmar (ex-Birmânia) para obter a reconciliação nacional. Num comunicado divulgado pelo enviado da ONU Ibrahim Gambari, a Nobel da Paz de 1991 saudou a designação do general Aung Kyi para coordenar o diálogo entre a junta e a oposição pró-democracia. A TV estatal anunciou ontem que o general Aung Kyi se reunirá hoje pela segunda vez com a líder opositora. A junta militar - no poder há 45 anos - também anunciou que permitirá a Suu Kyi reunir-se hoje com membros de seu partido, pela primeira vez em quatro anos. As medidas foram anunciadas quase dois meses após a violenta repressão de protestos pró-democracia, que deixou pelo menos dez mortos.