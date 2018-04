Junta de Mianmar rejeita proposta de reunião com oposicionista A Junta Militar que governa Mianmar rejeitou o pedido do enviado especial da Organização das Nações Unidas, Ibrahim Gambari, por uma reunião tripartite envolvendo a líder oposicionista Aung San Suu Kyi, disse a imprensa oficial na terça-feira. O ministro da Informação, Kyaw Hsan, disse a Gambari que tal reunião seria prematura, e alertou que mais sanções internacionais piorariam a situação. "Mianmar não vai ceder à pressão externa. Nunca permitirei que qualquer interferência externa infrinja a soberania do Estado", disse Kyaw Hsan durante conversa com Gambari em Naypyidaw, a nova capital do país, segundo o canal estatal MRTV. A ONU disse que Gambari teve "trocas de opiniões muito francas e extensas" com dirigentes militares em seu quarto dia de visita à antiga Birmânia. O objetivo dele é promover o diálogo entre Suu Kyi e os generais que no final de setembro esmagaram manifestações pró-democracia. Ele defendeu que o diálogo "comece sem demora, como parte indispensável de qualquer processo de reconciliação nacional, e a suspensão das restrições à Aung San Suu Kyi e a todos os presos políticos como passos necessários para esse fim", segundo nota do escritório da ONU em Yangon. O texto não fez menção ao pedido de Gambari para uma reunião tripartite envolvendo ele próprio, Suu Kyi e o general Aung Kyi, que no mês passado foi nomeado representante da junta para esse fim e se encontrou com a dissidente, vencedora do Nobel da Paz, por 75 minutos. Kyaw Hsan disse que Suu Kyi não respondeu às condições estabelecidas para que haja um diálogo direto com o chefe da junta, general Than Shwe, o que incluiria o fim do "confronto" e do seu apoio às sanções. Gambari deve se reunir na quarta-feira com outros militares e com diplomatas em Naypyidaw, mas não há notícias de alguma audiência dele com Than Shwe.