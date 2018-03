Junta Militar birmanesa nomeia general como novo premiê

A Junta Militar de Mianmar (antiga Birmânia) nomeou nesta quarta-feira, 24, o general Thein Sein, até agora chefe de governo interino, como primeiro-ministro com plenos poderes. Thein Sein, cuja nomeação foi anunciada pela televisão estatal, sucede o general Soe Win, que morreu de leucemia aos 52 anos em Rangun no dia 12 de setembro. O militar, considerado braço-direito do chefe da Junta, general Than Shwe, desempenhava as funções de primeiro-ministro desde maio, quando seu antecessor foi internado em uma clínica de Cingapura onde permaneceu até pouco antes de morrer. Na hierarquia Junta Militar, o primeiro-ministro ocupa o quinto posto mais alto. Thein Sein assume o cargo com plenos poderes a um mês da Cúpula de chefes de Estado e do governo da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), na qual a delegação birmanesa é esperada. A nomeação de Thein Sein acontece enquanto continuam os esforços da ONU para obter apoio internacional à iniciativa de mediar negociações entre a Junta Militar birmanesa e a líder oposicionista e Nobel da Paz, Aung San Suu Kyi, sob prisão domiciliar desde junho de 2003. A Liga Nacional pela Democracia (LND), liderada por Suu Kyi, é o único partido da oposição que resiste à pressão das autoridades, que reprimiram com dureza os recentes protestos contra o aumento abusivo nos preços dos combustíveis e a favor da democracia liderados por monges budistas. Segundo o jornal New Light of Myanmar, órgão oficial do regime, 2.927 pessoas foram presas durante os distúrbios, das quais 2.550 foram liberadas depois de interrogadas. O jornal não menciona o número de mortos, mas as autoridades admitiram dez mortos, entre eles um jornalista japonês baleado. Dissidentes calculam que o número de mortos beira os 200 e o de detidos chega a 6.000, inclusive mais de mil monges budistas.