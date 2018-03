Junta Militar de Mianmar garante que respondeu bem ao ciclone

A Junta Militar de Mianmar (antiga Birmânia) assegurou ter avisado à população da chegada do ciclone "Nargis" e atuado com rapidez para combater os efeitos da catástrofe no país. O vice-ministro de Defesa, general Aye Mint, fez estas afirmações durante discurso numa conferência sobre segurança que está sendo realizada em Cingapura. Segundo ele, o Governo avisou da eminente chegada do "Nargis" em pronunciamentos via rádio e televisão. Mint disse ainda que, graças à rapidez do Exército nos trabalhos, foi possível restabelecer os serviços de água e luz. Entretanto, segundo testemunhas, grande parte de Yangun, capital do país, segue sem os serviços. O vice-ministro reiterou que o Governo já concluiu a fase de distribuição de ajuda humanitária aos cerca de 2,5 milhões de sobreviventes da catástrofe, e que atualmente os trabalhos se concentram na reconstrução das infra-estruturas destruídas. A Junta Militar estima que os danos causados pelo ciclone em Yangun e na região do delta do rio Irrawaddy - área mais afetada - chegam a aproximadamente US$ 11 bilhões. Cerca de 134.000 pessoas morreram ou desapareceram em decorrência da passagem do ciclone pelo sul de Mianmar. Na mesma conferência, o secretário de Defesa de Estados Unidos, Robert Gates, culpou a Junta Militar pela morte de milhares de pessoas por impedir a chegada da ajuda internacional às vítimas. O chefe do Pentágono disse que os generais de Mianmar têm se mostrado "surdos e mudos" diante das chamadas internacionais para que seja liberada a entrada de pessoal especializado e ajuda.