Junta militar estuda pedir extradição de Shinawatra A junta militar da Tailândia estuda pedir a extradição do primeiro-ministro deposto, Thaksin Shinawatra, enquanto crescem as suspeitas de que o ex-premier possa ter retirado seu dinheiro do país de forma ilícita antes do golpe de Estado que o afastou do poder na semana passada. A cúpula militar determinou uma investigação para investigar as denúncias de que Shinawatra teria tirado dinheiro do país em malas e baús que foram transportados em aviões para diversos países. Segundo informações publicadas pela imprensa local, que citam fontes da companhia aérea estatal Thai Airways International, dias antes do golpe Shinawatra teria fretado dois aviões que partiram de Bangcoc rumo a diferentes destinos carregados com cerca de cem malas, cujo conteúdo não foi declarado. Segundo fontes policiais, vários dias antes do golpe de Estado, Pojamarn Shinawatra, esposa do ex-primeiro-ministro, viajou de avião até Cingapura, depois de despachar oficialmente no aeroporto da capital 36 baús e malas, que não retornaram com ela no vôo de volta a Bangcoc horas depois. O porta-voz da junta militar, o general Tawip Netnitorn, disse à imprensa que as autoridades esgotarão os recursos judiciais para levar Shinawatra à Justiça caso seja considerado culpado por qualquer um dos crimes pelos quais está sendo investigado. Um porta-voz da Thai Airways International afirmou que Pojamarn Shinawatra, titular de muitos dos negócios familiares, foi a Londres, onde poucos meses atrás o ex-primeiro-ministro comprou uma mansão. A nova Comissão Nacional Anticorrupção criada pela cúpula militar para investigar os muitos casos nos quais Shinawatra e pessoas próximas a ele possam estar envolvidos começou seus trabalhos nesta segunda-feira. "Nós nos concentraremos nos casos de corrupção relacionados com políticos, a princípio os que estejam prestes a prescrever e que são mais importantes", disse o presidente da comissão, Parnthep Klanarongran. Existem cerca de dez mil casos de denúncias de corrupção, a maioria relacionada com Shinawatra e os políticos que ocuparam altos cargos durante os cerca de seis anos de governo do ex-premier. "Ainda não separamos as denúncias de corrupção que envolvem políticos das que são contra funcionários do governo anterior", afirmou Klanarongran, ex-presidente do Tribunal Supremo. Antes do início da reunião, a junta militar anunciou que a comissão terá poder para confiscar as propriedades que Shinawatra, os ministros do governo e seus familiares possam ter adquirido de forma ilícita. Em um anúncio televisionado no domingo, o conselho militar, liderado pelo general Sonthi Booyaratglin, indicou que a comissão concentrará suas primeiras investigações nos maiores projetos de infra-estrutura empreendidos pelo Governo de Shinawatra. "Existem provas suficientes para crer que houve abuso de poder para se beneficiar economicamente, e que causaram graves danos ao país", afirmou o conselho em seu comunicado oficial. A junta militar citou a corrupção como uma das principais razões para dar o golpe de Estado contra Shinawatra, que está em Londres desde quarta-feira passada. A família de Shinawatra, que em janeiro deste ano vendeu por US$ 1,9 bilhão parte de seu conglomerado empresarial à companhia estatal de Cingapura Temasek, é considerada uma das mais ricas da Tailândia. A venda da Shin Corporation, a companhia de telefonia celular fundada por Shinawatra, um ex-oficial da Polícia que ficou rico vendendo computadores para as forças de segurança, desatou uma onda de protestos devido ao fato de a operação comercial ter sido isenta de impostos.