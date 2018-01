Junta militar examina suposta corrupção de Shinawatra A Comissão Anticorrupção criada pela junta militar da Tailândia se reuniu para começar a estudar os milhares de casos de corrupção nos quais estão supostamente envolvidos o primeiro-ministro deposto, Thaksin Shinawatra, e pessoas próximas a ele. Antes do início da primeira reunião, a junta militar anunciou que a comissão terá poder para confiscar as propriedades que Shinawatra, seus familiares, os ministros do Governo e suas famílias possam ter adquirido de forma ilícita. A criação da Comissão Anticorrupção, liderada pelo presidente do Tribunal Supremo, Parnthep Klanarongran, foi uma das primeiras iniciativas realizadas pela junta militar depois de ela ter tomado e deposto Shinawatra na última terça-feira. Em um anúncio televisado no domingo, o conselho militar, liderado pelo general Sonthi Booyaratglin, indicou que a comissão centrará suas primeiras investigações nos maiores projetos de infra-estrutura empreendidos pelo Governo de Shinawatra. "Existe suficientes provas para crer que abusaram de seu poder para beneficiar-se economicamente, e que causaram graves danos ao país", apontou o conselho em seu comunicado oficial. A junta militar citou a corrupção como uma das principais razões para dar o golpe de Estado contra Shinawatra, que se encontra em Londres desde a última quarta-feira. A família de Shinawatra, que em janeiro deste ano vendeu parte de seu conglomerado empresarial à companhia estatal de Cingapura, Temasek, por cerca de US$ 1,9 bilhão, é considerada uma das mais ricas da Tailândia.