Junta Militar promove leilão de pedras preciosas em Mianmar

Mais de 3 mil lotes de gemas e pedras preciosas foram vendidos no leilão organizado pela Junta Militar de Mianmar. O evento terminou nesta terça-feira, 27. Participaram cerca de 2 mil comerciantes estrangeiros, apesar do boicote internacional que visa a democratização do país. Segundo a imprensa local, o leilão lucrou em torno de US$ 230 milhões em 13 dias, em Rangun, a antiga capital do país. Entre as fontes de divisas da Junta Militar estão os leilões de gemas e jade. A Junta Militar é acusada pela comunidade internacional de violação dos direitos humanos. Participaram compradores da Itália, Reino Unido, Estados Unidos, Austrália, China, Japão, Índia, Cingapura, Canadá, Tailândia e China. Sanções Com a repressão das grandes manifestações em favor da democracia, em setembro, em diversas cidades birmanesas, a UE impôs novas sanções a Mianmar para bloquear a importação de pedras preciosas e semipreciosas. Os EUA também estudam uma legislação que proíba a importação de jade e de gemas extraídas das jazidas de Mianmar. A organização Human Rights Watch pediu que China e Tailândia proíbam a importação de gemas e jade de Mianmar para reforçar a medida. O leilão foi o primeiro em Rangun depois dos protestos de setembro, nos quais morreram cerca de 10 pessoas e milhares foram detidas. No de julho, 4 mil comerciantes estabeleceram um recorde de compras, mas o montante exato nunca foi divulgado pela Junta Miliar. Em março, as vendas chegaram a US$ 185 milhões, com 3 mil participantes.