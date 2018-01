Junta militar tailandesa apresenta constituição e premier interino A junta militar da Tailândia apresentou Nesta sexta-feira ao rei Bhumibol Adulyadej a constituição temporária e o nome do seu candidato a primeiro-ministro interino, o general da reserva Surayud Chulanont. A nomeação de um primeiro-ministro interino e a entrada em vigor da Carta Magna são os dois primeiros passos do "processo de reforma" da junta militar que derrubou o primeiro-ministro Thaksin Shinawatra. "O novo chefe de governo é uma pessoa muito conhecida e digna de respeito", declarou o chefe da junta, general Sonthi Boonyaratglin. Embora o Conselho para a Reforma Política, denominação oficial da junta militar, mantenha o silêncio sobre a identidade do futuro primeiro-ministro interino, a imprensa e altos funcionários da administração afirmam que o escolhido é o general Chulanont, ex-chefe das Forças Armadas e membro do conselho privado do Rei. A auditora geral do Estado, Jaruvan Maintaka, que recebeu a tarefa de investigar a suposta corrupção atribuída a Shinawatra e seu governo, declarou, segundo a rádio nacional, que a junta militar decidiu por consenso que o general Chulanont ficará à frente do governo interino. Chulanont, de 63 anos, é considerado um dos ex-chefes militares com melhor reputação. Segundo os analistas, ele dispõe de um amplo apoio nas camadas militares, que se dividiram e voltaram a se politizar no Governo de Shinawatra. Em 1998, o então primeiro-ministro Chuan Likpai, líder do Partido Democrata, nomeou o general Chulanont chefe do Exército. No cargo, ele promoveu o "expurgo da máfia militar", a fim de retirar do serviço os militares corruptos. Mais tarde, em agosto de 2003, ele se opôs a Shinawatra, que queria nomear militares próximos a seu grupo político para postos-chave do Exército. Foi transferido então para o posto de chefe das Forças Armadas, meramente protocolar, que ocupou até sua aposentadoria, poucos meses depois. O general Chulanont, entre outras iniciativas, foi o primeiro a enviar tropas da Tailândia para missões de pacificação da ONU. Esta semana, o ex-comandante admitiu que estava disposto a aceitar a chefia de governo. Ele expressou a sua preocupação com a possibilidade de choques violentos entre grupos a favor e contra Shinawatra. A junta militar deve anunciar durante o fim de semana a promulgação da nova constituição e a nomeação do primeiro-ministro Interino. Shinawatra foi deposto no dia 19 de setembro. Após o golpe de Estado, a junta militar declarou a lei marcial, suspendeu a constituição, proibiu as atividades políticas e impôs a censura aos meios de comunicação. O primeiro-ministro deposto se encontra no Reino Unido. Com o aparente propósito de isolar os adeptos de Shinawatra, a junta militar aprovou na sexta-feira uma ampla e imediata reforma nos quadros de comando das Forças Armadas, trocando um total de 612 chefes, em sua maioria generais do Exército.