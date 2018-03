Juppé perde eleição e anuncia renúncia do ministério

O ex-primeiro-ministro e atual ministro da Ecologia e do Desenvolvimento Sustentável da França, Alain Juppé, foi derrotado nas eleições parlamentares realizadas neste domingo, 17, e anunciou que renunciará a seu posto no gabinete. A derrota é um duro golpe para o presidente Nicolas Sarkozy, que havia determinado que os ministros que perdessem as eleições teriam de deixar o governo. Juppé, que foi premiê de 1995 a 1997. Em 2004, foi condenado por malversação de recursos públicos, mas acabou reeleito para prefeitura de Bordeaux em 2006, antes de ser convidado a integrar o governo conservador de Sarkozy.