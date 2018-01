Júri pede registros de telefonemas feitos no avião de Bush Um grande júri federal que investiga como foi revelada a identidade de uma agente secreta da CIA exigiram os registros das chamadas telefônicas feitas a bordo do avião presidencial, o Air Force One, uma semana antes de o nome da funcionária ter sido publicado por um jornal, informou hoje o diário Newsday. As solicitações feitas ao gabinete do presidente George W. Bush também exigem a entrega dos registros tomados por uma força-tarefa interna, chamada Grupo Iraque da Casa Branca, criada para difundir a ameaça representada por Saddam Hussein, informa o jornal citando documentos oficiais. Além disso, o júri exige as gravações de contatos da Casa Branca com mais de duas dezenas de jornalistas e empresas de comunicação. As solicitações foram enviadas à Casa Branca em 22 de janeiro. O júri tenta determinar se houve violação das leis federais que proíbem a divulgação intencional da identidade de um agente secreto por parte de funcionários governamentais. A investigação surgiu à raiz da divulgação do nome da agente da CIA Valerie Plame, mulher do ex-embaixador Joseph C. Wilson. O ex-diplomata disse que funcionários do governo haviam revelado o nome de sua esposa devida às criticas feitas por ele contra a política da administração Bush no Iraque. Não há informações sobre quando a Casa Branca entregará os dados solicitados.