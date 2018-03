Juristas advertem Blair de que guerra contra Iraque é ilegal O procurador-geral do Reino Unido, Lord Goldmisth, e um grupo de advogados britânicos alertaram nesta segunda-feira o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, de que uma guerra anglo-americana para mudar o regime político no Iraque "é uma medida absolutamente ilegal". Goldmisth, um grupo de advogados do país e a procuradora-geral Harriet Harman, observaram nesta segunda-feira que, se Blair continuar insistindo em buscar apoio internacional para uma guerra que pretende mudar o regime no Iraque, "deverá enfrentar a Corte Internacional de Justiça" por delitos contra a humanidade. Segundo informou nesta segunda o jornal financeiro londrino The Financial Times, os juristas e especialistas em leis internacionais advertiram que Blair "estará agindo contra as leis internacionais "se tentar levar a cabo uma guerra que derrube Saddam Hussein e termine com seu regime ditatorial". Os altos funcionários de Justiça do Reino Unido acrescentaram ainda que Blair só pode pedir "uma força militar que atue em apoio às resoluções do Conselho de Segurança da ONU para pedir a Saddam que abandone suas armas de destruição em massa". De acordo com um comunicado de Downing Street, em nenhum momento Blair teria desrespeitado as leis internacionais. "O primeiro-ministro foi muito claro quando observou que qualquer ação militar se concentrará em fazer com que o Iraque cumpra as responsabilidades internacionais e as resoluções da ONU pelas armas nucleares que possui Saddam Hussein", disse o porta-voz.