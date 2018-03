Juristas denunciam fracasso em julgar criminosos no Sudão

O Governo do Sudão está fracassando ao julgar os responsáveis pelos crimes cometidos na região de Darfur, denunciou neste domingo, 28, a organização independente Comissão Internacional de Juristas (CIJ). "O Governo do Sudão não mostrou vontade política para levar os responsáveis à Justiça", disse o responsável da CIJ para o Oriente Médio e Norte da África, Said Bernabia, em entrevista coletiva no Cairo, na qual apresentou o relatório "Administração da Justiça no Sudão: o caso de Darfur". Bernabia, que assinalou que os tribunais sudaneses carecem de imparcialidade e independência, pediu a reforma do sistema legal do país, a fim de julgar aos autores de crimes em Darfur. Segundo a organização, há uma série de leis no Sudão que tornam impossível aos tribunais julgar os acusados de delitos graves. Para elaborar seu relatório, a CIJ estudou oito casos tratados pelo Tribunal Especial para Darfur, que só condenou acusados de menor categoria, já que a lei sudanesa não reconhece a responsabilidade dos altos comandantes nas ações cometidas por seus subordinados. A CIJ apontou ainda que todos os detidos foram acusados de delitos ordinários, já que a legislação nacional não contempla os crimes de guerra e contra a humanidade."Embora o Tribunal Especial tenha abordado alguns casos de violações de direitos humanos, as condenações mal começaram a refletir a gravidade e a magnitude dos crimes cometidos em Darfur", denunciou Bernabia. Além disso, a CIJ se queixou da imunidade da qual desfrutam o Exército, a Polícia e os funcionários do Governo, além das anistias e perdões de penas concedidas pelo presidente, Omar Hassan Ahmad al-Bashir. O conflito em Darfur explodiu em fevereiro de 2003, quando os grupos rebeldes dessa região do oeste do Sudão pegaram em armas para protestar contra a pobreza e marginalização da zona fronteiriça com o Chade. Desde então, cerca de 200 mil pessoas morreram e dois milhões foram forçados a abandonar seu lares e alojar-se em campos de refugiados no Sudão e no Chade, no que vem sendo considerado o pior desastre humanitário deste século.