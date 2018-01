Juristas dizem que faltam evidências contra Milosevic O tribunal estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) para julgar crimes de guerra cometidos na ex-Iugoslávia recebeu nesta sexta-feira uma petição para desconsiderar as acusações apresentadas contra o ex-presidente iugoslavo Slobodan Milosevic por falta de evidências. A moção foi apresentada em um documento de 95 páginas organizado pelos "amici curiae", ou amigos da corte. O grupo de três juristas foi indicado pelo próprio Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia (TPII) para evitar procedimentos eventualmente parciais contra o réu e garantir um julgamento justo. A moção também requisita absolvição imediata do réu por outras acusações relacionadas com supostos crimes de guerra cometidos no Kosovo, na Croácia e na Bósnia-Herzegóvina durante os conflitos que desestabilizaram os Bálcãs durante a década de 90. Os três advogados independentes - Steven Kay, Branislav Tapuskovic e Timothy McCormack - argumentam que não há evidências que comprovem a intenção específica de Milosevic de exterminar muçulmanos e croatas durante a Guerra da Bósnia (1992-1995), conforme sugere seu indiciamento. A promotoria também não conseguiu comprovar que subordinados de Milosevic tenham cometido tais crimes. Para sustentar uma acusação de genocídio, é preciso comprovar a existência de intenção de eliminar um grupo étnico, racial ou religioso. As acusações de genocídio "deveriam ser excluídas do indiciamento sobre a Bósnia no atual estágio do processo", argumentam os juristas. Não se sabe quando o tribunal se manifestará sobre a petição. Milosevic optou por protagonizar sua própria defesa contra 66 acusações de crimes de guerra e outras atrocidades. Os juristas foram indicados porque o réu não possuía experiência nos tribunais, apesar de ter formação universitária em direito.