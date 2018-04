Justiça alemã decreta prisão de ex-ditador argentino

Na Argentina, o ex-ditador e ex-general enfrenta julgamento por 30 homicídios, 555 sequestros e 264 casos de tortura ocorridos sob a jurisdição do Primeiro Corpo do Exército.

Entre os crimes cometidos por Videla estão o sequestro do escritor Haroldo Conti e o assassinato de Marcelo Gelman, filho do poeta Juan Gelman. O ex-general está, atualmente, detido em uma prisão do quartel de Campo de Mayo.

Entre 1985 a 1986, ele foi julgado e condenado à prisão perpétua por uma série de crimes. Porém, em 1990, foi indultado pelo então presidente Carlos Menem. Em 1998, ele voltou a ser preso por determinação da Justiça.