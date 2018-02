Justiça americana indicia 13 russos por interferência na eleição de Trump

WASHINGTON - O gabinete do procurador especial Robert Mueler informou que a Justiça dos Estados Unidos acusou 13 russos e 3 entidades russas por interferência nas eleições presidenciais americanas de 2016.

Os réus são acusados de violar leis criminais americanas por terem interferido no processo político. As acusações incluem conspiração, fraude financeira, fraude bancária e roubo de identidade.

Em um documento do processo, o governo dos EUA afirma que as entidades russas começaram sua interferência em eleições americanas em 2014. Alguns dos réus, se passando por cidadãos americanos, se comunicavam com pessoas associadas à campanha de Donald Trump para a presidência que não teriam consciência do esquema ilegal. / AP