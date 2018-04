Justiça argentina busca ex-secretário de Néstor Kirchner

(Atualizada às 18h48) BUENOS AIRES - Ricardo Jaime, ex-secretário de Transportes do governo do presidente Néstor Kirchner (2003-2007), está foragido da Justiça argentina desde a sexta-feira, quando o juiz federal Cláudio Bonadio ordenou sua prisão preventiva.

Jaime, considerado pelos analistas políticos e líderes da oposição como um dos emblemas da corrupção do governo Kirchner, foi procurado pela polícia federal nas cidades de Buenos Aires e Córdoba. No entanto, não foi localizado em nenhuma das mais de uma dezena de residências e escritórios de sua propriedade, onde as forças de segurança fizeram blitze.

Jaime está sendo processado por suposto fraude ao Estado argentino por ações de superfaturamento em 2003 para uma obra ferroviária que nunca foi construída.

Nos tempos em que comandava a secretaria de transportes, Jaime dependia do ministro de Planejamento Federal, Julio De Vido, homem de confiança do casal Kirchner. Representantes da oposição afirmam que Jaime realizava negócios irregulares com a concordância do ex-presidente Kirchner e de De Vido. Segundo a deputada Elisa Carrió, da Coalização Cívica, o governo "está protegendo" o ex-secretário.

Analistas políticos afirmam que o caso Jaime promete causar problemas para a imagem do governo de Cristina Kirchner a poucos meses das eleições parlamentares de outubro. Nesta segunda-feira, 15, o juiz Bonadío declarou que, ao não apresentar-se perante a Justiça, Jaime está em estado de "rebeldia".

O senador Aníbal Fernández, ex-chefe de gabinete da presidente Cristina Kirchner e seu atual braço direito na câmara alta, afirmou ontem que o governo "não tem motivos para dar sua opinião" sobre o caso Jaime. "Nunca impedimos uma investigação", disse Fernández, que admitiu que tinha uma "boa relação afetiva" com o ex-secretário, com o qual foi colega vários anos no gabinete ministerial.

Jaime, que acumula 20 denúncias, é alvo de outros quatro processos na Justiça por enriquecimento ilícito, propinas, por eliminação de provas e envolvimento no acidente de trens da estação Once em 2012.

Homem de confiança do casal Kirchner desde 1991, quando Néstor Kirchner era governador da província de Santa Cruz), Jaime foi colocado no posto de secretário federal de transportes em 2003. Ali, durante meia década, controlou um total de US$ 1 bilhão em subsídios anuais ao setor. Jaime foi removido da secretaria de Transportes em julho de 2009 após a derrota de Cristina Kirchner nas eleições parlamentares.

Na ocasião, os próprios aliados do governo pediram aos Kirchners uma renovação parcial do gabinete para tentar melhorar a imagem pública. Jaime era uma das figuras visadas dessa reforma ministerial, já que ele era o integrante do gabinete mais acusado de irregularidades. Desta forma, tornou-se no primeiro membro da administração Kirchner que teve que renunciar ao cargo por escândalos de corrupção.