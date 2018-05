Justiça argentina condena à perpétua ex-delegado que participou da ditadura

Manifestantes diante de tribunal com fotos de desaparecidos durante a ditadura na Argentina

BUENOS AIRES – O ex-subdelegado e ex-torturador Luis Abelardo Patti foi condenado nesta quinta-feira, 14, à prisão perpétua pelo Tribunal Oral Federal Número 1 da cidade de San Martín, na Grande Buenos Aires.

Patti foi acusado por sequestros e torturas de diversos civis, além do assassinato de Gastón Goncalvez durante a ditadura militar (1976-83). O corpo de Goncalvez foi encontrado totalmente calcinado duas décadas depois de seu sequestro. Patti o queimou vivo, após violentas torturas.

O ex-torturador não assistiu a seu próprio julgamento. Ele sofreu um derrame cerebral meses atrás e está em processo de recuperação. O tribunal, que rejeitou os pedidos dos advogados de defesa para que Patti cumpra a pena em um hospital, ordenou que o ex-subdelegado passe o resto de sua vida em uma prisão comum.

Após o fim da ditadura, Patti manteve baixo perfil e continuou na força policial. Em 1991 ficou famoso ao ser colocado pelo então presidente Carlos Menem no comando das investigações sobre o assassinato da adolescente Maria Soledad Morales, na província de Catamarca. Patti foi acusado de encobrir as pistas que vinculavam a elite provincial – aliada de Menem - ao assassinato da jovem.

Apesar do escândalo, Patti decidiu entrar na política. Em 1995 foi eleito prefeito de Escobar, na Grande Buenos Aires, com 73% dos votos. Durante seu mandato, impôs estrito controle sobre os civis, expulsou mendigos para outros municípios, aplicou a política de “mão-dura” com a criminalidade e proibiu que casais de namorados se beijassem em praça pública. Nesse período tornou-se um dos referentes da extrema-direita em todo o país.

Em 2005 foi eleito deputado, com 400 mil votos. Mas foi impedido de assumir o cargo, porque a Câmara de Deputados impugnou sua posse por considerar que o passado de torturador não lhe proporcionava "idoneidade moral".

Patti, em diversas ocasiões, afirmou que poderia ser chamado de "repressor e torturador", mas jamais de "ladrão". Em outubro de 2007 foi candidato a governador, conseguindo apenas 3% dos votos. Um mês depois, acusado de torturas e assassinatos de prisioneiros políticos durante a ditadura, foi detido de forma preventiva.

'Perigosos'

A líder das Avós da Praça de Maio, Estela de Carloto, concordou com a sentença: “são homens perigosos e voltariam a fazer as coisas que fizeram. Não devem ter privilégios. Eles não se arrependem de nada e ufanam-se das mortes que provocaram”.