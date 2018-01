Justiça argentina fecha exibição de arte polêmica A justiça argentina determinou o fechamento da mais recente exposição de um polêmico artista plástico argentino por "ferir sentimentos religiosos". A juíza Elena Liberatori adotou a decisão contra o artista León Ferrari a pedido da associação religiosa Cristo Sacerdote, segundo a decisão divulgada neste Sábado. Ela alega ter decidido fechar a exposição porque "as advertências de que as obras ali expostas poderiam ferir os sentimentos religiosos das pessoas foram insuficientes". O governo da cidade de Buenos Aires pretende recorrer da decisão porque a mostra ocorre em um de seus centros culturais no bairro de La Recoleta.