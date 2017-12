Justiça argentina liberta viúva de Pablo Escobar Um juiz federal permitiu nesta sexta-feira a libertação da viúva do falecido narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria, Victoria Henao Vallejos, que recuperou sua liberdade após depositar uma fiança de US$ 200.000, disseram fontes judiciais. Ela foi libertada às 21h, depois de depositar a quantia no Banco de la Nación, estatal, informou a agência de notícias Diarios y Noticias (DyN). O juiz Gabriel Cavallo acatou um pedido da promotoria e alterou a qualificação de Henao Vallejos, que deixou de ser considerada "chefe" de uma associação ilícita constituída para lavar dinheiro do narcotráfico e passou a ser classificada como "membro" dessa organização. A alteração permitiu a ela obter a liberdade mediante pagamento de fiança.