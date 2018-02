Justiça argentina manda prender Galtieri A Justiça argentina ordenou a detenção do ex-ditador Leopoldo Galtieri e de aproximadamente 40 ex-membros do serviço de inteligência do Exército pelo seqüestro, tortura e assassinato de cerca de 20 militantes peronistas montoneros em 1980, durante a última ditadura militar no país (1976-1983). Em 1982, o governo informou que os militantes tinham morrido em confrontos, mas investigações judiciais indicaram que eles foram capturados.