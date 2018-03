Justiça argentina nega habeas-corpus a Cavallo Um homem encontra o ex-ministro Domingo Cavallo e lhe diz: "Mingo, o juiz ordenou tua prisão". Cavallo responde com seu olhar esquizofrênico: "Não me importa. Vou pegar as grades da cela, vou abri-las, rebentá-las, e vou para minha casa". O homem retruca: "Hummm... acho difícil. O Congresso Nacional retirou teus super-poderes". A piada, em referência aos super-poderes que Cavallo teve no ano passado, para fazer praticamente o que quisesse em matéria econômica, publicada hoje pelo jornal "Página 12", teve tons proféticos, já que todo o antigo prestígio do polêmico economista - que causou várias guinadas na História argentina nos últimos 20 anos - não serviu de nada, já que na manhã desta quinta-feira, o juiz federal Julio Speroni negou o pedido de habeas-corpus feito pelos advogados do ex-ministro da Economia Domingo Cavallo. O "pai da conversibilidade econômica", como é conhecido Cavallo, está em prisão preventiva desde a quarta-feira, acusado de envolvimento no escândalo do contrabando de armas à Croácia e Equador entre 1991 e 1995. A negativa ao pedido, apresentado pelos advogados Rafael O´Gorman e Eduardo Oderigo, implicará em que Cavallo permaneça detido por tempo indeterminado. Daqui a nove dias, o juiz Speroni terá que definir a situação do ex-ministro, que poderia passar de prisão preventiva para a prisão definitiva, até seu julgamento, que poderia ocorrer no ano que vem. No entanto, na semana que vem, o juiz também poderia determinar que não existiriam provas suficientes para processá-lo. Se for condenado, Cavallo poderia ficar entre quatro e doze anos na prisão. Ao contrário do ex-presidente Carlos Menem (1989-99), que no ano passado ficou preso durante cinco meses pelo mesmo escândalo de contrabando, Cavallo não poderia usufruir da prisão domiciliar porque tem menos de 70 anos. O ex-ministro tem 55 anos de idade. Enquanto isso, Cavallo passa seus dias preso no Quartel Buenos Aires da Gendarmería Nacional, um corpo de segurança policial, com características militares, que é utilizado para a vigilância das fronteiras e repressão de manifestações. Segundo testemunhas, o ex-ministro teria se adaptado rapidamente ao ritmo da prisão. Na noite de sua prisão, jantou um caldo de almôndegas e macarrão. Hoje, como café da manhã, somente tomou chimarrão. Cavallo não teve a chance de degustar as típicas "medialunas" (croissants), calórica tentação que o acompanha há décadas, e que é responsável pelo acréscimo de vários furos em seus cintos. Fontes judiciais indicaram à Agência Estado que não se descarta que a retomada das investigações sobre o contrabando de 6.500 toneladas de armas ao Equador e Croácia possa causar uma nova detenção do ex-presidente Menem. Esta hipótese poderia tornar-se real se o ex-ministro fornecer novos dados ou pistas de que seu antigo chefe (Cavallo foi ministro de Menem entre 1991 e 1996) teria tido responsabilidade no contrabando de armas. No ano passado, Menem foi colocado em prisão domiciliar por ser suspeito de ser o líder de uma associação ilícita que teria organizado o contrabando. Mas a Corte Suprema, onde havia vários declarados amigos do ex-presidente, determinou que em um governo é impossível a existência de uma associação ilícita, e por isso, Menem foi solto. Analistas consideram que a detenção de Cavallo poderá ser temporária, e que teria motivos políticos para ocorrer. A prisão de Cavallo é conveniente para o governo do presidente Eduardo Duhalde, que com ela pode distrair um pouco a atenção pública das atuais dificuldades que a Argentina atualmente enfrenta para conseguir um acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI). No ano passado, o próprio juiz Speroni havia considerado em setembro do ano passado que não havia provas suficientes contra Cavallo. Mas na época, Cavallo era o "super-ministro" e ainda contava com o apoio do establishment, que alertava que se fosse detido, poderia ocorrer o caos econômico. O caso acabou ocorrendo sem a detenção de Cavallo, que perdeu poder rapidamente, e assim, tornou-se um alvo frágil para a Justiça. "Não há novos elementos contra Cavallo. Sua detenção me parece ilógica", disse Juan Torres Bande, advogado de outro dos processados no escândalo do contrabando de armas, o coronel Edberto de la Vega. Além disso, outro motivo que estaria levando o juiz Speroni a deter Cavallo é o temor dos juízes argentinos de sofrerem "escraches" (protestos populares realizados na frente da residência ou lugar de trabalho) por causa da omissão da Justiça diante dos casos de corrupção. Nos últimos três meses, diversos juízes que antes haviam arquivado graves casos, os ressuscitaram, como forma de "mostrar serviço".