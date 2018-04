Justiça barra lei sobre genocídio armênio A Corte Constitucional da França barrou ontem a lei, proposta pelo presidente Nicolas Sarkozy, que criminalizaria a negação do genocídio armênio. A medida, aprovada no Congresso e sancionada por Sarkozy em janeiro, fez com que a Turquia convocasse seu embaixador em Paris - a França tomou a mesma medida. Sarkozy não desistiu e mandou ontem fazer um rascunho de uma nova lei sobre o assunto.