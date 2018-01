Justiça belga condena filho de brasileira a 5 anos por terrorismo

(Atualizada às 10h48) BRUXELAS - O grupo radical islâmico Sharia4Belgium, que recrutava jovens para lutar na Síria, foi declarado uma organização terrorista pela Justiça da Bélgica nesta quarta-feira, 11. No total, 46 suspeitos de pertencerem à organização estão sendo julgados, mas apenas 8 compareceram ao julgamento.

Entre os condenados está Brian de Mulder, filho da brasileira Rosana Rodrigues. Ele deixou a Bélgica para lutar na Síria. Ele foi julgado in absentia e recebeu uma pena de cinco anos de prisão, segundo o jornal belga De Standaard.

O líder do grupo Sharia4Belgium, Fouad Belkacem, foi condenado a 12 anos de prisão.

A polícia belga tem fechado o cerco nos últimos dois anos a grupos radicais no país. No mês passado, uma operação antiterrorista em Verviers logo após os atentados em Paris terminou com a morte de dois suspeitos de jihadismo.

Dmitri Bontinck, pai de um dos suspeitos, Jejoen Bontick, inocentado após ter concordado em testemunhar contra o grupo, disse que o julgamento pode provocar protestos na comunidade islâmica belga.

"Esse veridicto pode criar mais ódio e frustração", disse. / AP