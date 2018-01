Justiça bloqueia nova lei de imigração do Texas defendida por Trump

HOUSTON, EUA - Um juiz federal bloqueou nesta quinta-feira, 31, parte da nova lei para cidades santuário do Texas, que permitia a autoridades estaduais questionar o status migratório de moradores do Estado e mandaria para a cadeia policiais que não cooperassem com autoridades federais. Defendida pelo presidente Donald Trump, a lei é a a mais dura contra a imigração ilegal no país desde um projeto aprovado no Arizona em 2010.

Conhecida como Lei do Senado 4, o projeto entraria em vigor amanhã. O temor envolvendo a legislação foi agravado pelos efeitos do furacão Harvey, que desabrigou e desalojou milhares de pessoas. Autoridades da cidade de Houston tiveram de assegurar moradores latinos que eles não seriam alvo de escrutínio migratório em abrigos para vítimas da tempestade.

A medida foi aprovada sem sustos pela Assembleia Legislativa estadual, controlada pelo Partido Republicano. Grupos de direitos humanos e empresas que atuam no Estado criticam o projeto, que é contestado na Justiça pelas maiores cidades texanas, como Houston, Dallas, San Antonio e Austin, nas quais a população hispânica tem crescido e tem papel importante na população economicamente ativa.

O juiz disse na sentença que o projeto de lei é inconstitucional. “O Estado não pode exercer sua autoridade de uma maneira que viole a Constituição”, escreveu.

O governador do Texas, Greg Abbott, e o Departamento de Justiça, pretendem contestar o veto em instâncias superiores. / AP