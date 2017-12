Justiça cambojana mantém perpétua de líder de grupo radical Um tribunal de apelações cambojano manteve nesta terça-feira a condenação à prisão perpétua de um membro do grupo radical Khmer Vermelho pelo assalto a um trem em 1994, no qual morreram três ocidentais e mais de 12 cambojanos. O acusado, Sam Bith, de 73 anos, foi condenado em 2002 pelo tribunal municipal de Phnom Penh por seis crimes, entre eles assassinato, detenção ilegal e atos terroristas. Bith é um dos três altos comandantes do Khmer Vermelho acusados do ataque com foguetes ao trem, que causaram a morte de vários cambojanos. Os extremistas também seqüestraram o australiano David Wilson, o britânico Mark Slater e o francês Jean Michel Braquet. Os três estrangeiros foram assassinados dois meses mais tarde, após fracassarem as negociações para o pagamento de um resgate e depois de o Exército atacar o enclave de Phnom Voar, onde o Khmer Vermelho mantinha os reféns. "Sam Bith não apresentou novas provas a seu favor, portanto este tribunal declara a sentença válida", disse o juiz Um Sarith, ao anunciar seu veredicto. O advogado de Bith, Nou Chantha, argumentava que seu cliente era inocente já que nem estava no comando da Zona Sudoeste do país quando aconteceu o ataque ao trem e se encontrava num hospital tailandês. Mas o tribunal descobriu que o hospital ainda não estava operando em 1994.