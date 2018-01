Justiça chilena proíbe "pílula do dia seguinte" A Corte Suprema do Chile proibiu hoje a comercialização da "pílula do dia seguinte" por considerá-la abortiva. A Terceira Sala do máximo tribunal rechaçou a venda do medicamento por três votos a dois. A comercialização da pílula havia sido aprovada, em março, pelo governo, mas um recurso apresentado pelo advogado Jorge Reyes em nome de três organizações não-governamentais (ONGs) paralisou a venda. A decisão representa uma vitória para a Igreja Católica, que encabeça uma intensa campanha contra a pílula, enquanto os partidos políticos de centro esquerda advogam por sua legalização. A venda da pílula foi paralisada no início de abril pela Corte de Apelações. Mais tarde, em maio, ela fora aprovada de novo para, em junho, ser proibida novamente mediante um recurso de apelação, o que obrigou a Corte Suprema a se pronunciar sobre o assunto, ou seja, decidir se ela é abortiva ou não. O governo havia recomendado o uso do medicamento em casos de emergência, como estupros e rompimento de preservativos.